Construction à Genève : Le ton se durcit contre les entreprises «voyous»

Canton et partenaires sociaux sont prêts à durcir la loi pour éviter que les faillites frauduleuses ne se multiplient au bout du lac, au détriment des employés et du contribuable.

A Genève, il ne se passe pas quinze jours sans que les syndicats ne pointent une entreprise de la construction pour son comportement indélicat: licenciement collectif, salaires impayés ou cotisations sociales non versées, puis faillite. Nombre d’entre elles renaissent ensuite sous un nouveau nom et recommencent à travailler. Ces sociétés indélicates laissent sur le carreau des employés dans le besoin qui n’ont d’autre choix que de se tourner vers la société générale qui a sous-traité les travaux, puis, faute de succès, vers la justice pour récupérer leur dû. Rien n’empêche de continuer les travaux sur le chantier incriminé.

Ce cycle infernal, l’Etat et les partenaires sociaux veulent le faire cesser. Selon les informations de la «Tribune de Genève», l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt) est en discussion avec eux dans le but de durcir la loi. Ainsi, en cas d’irrégularités, de travail au noir, de manque de coopération , voire de fuite des ouvriers lors d’un contrôle, le chantier pourrait être stoppé net. Selon les acteurs de la construction, cela permettrait de régler les situations délicates plus rapidement.