Basketball : Le tonnerre gronde sur Brooklyn

Kawhi Leonard a été déterminant dans le succès des Clippers sur Chicago, au contraire de Kevin Durant, impuissant lors de la défaite de Brooklyn contre Oklahoma City, dimanche en NBA où le choc Boston-Miami a été reporté à cause du coronavirus.

Leonard ranime les Clippers

Une performance qu’il a sobrement attribuée «au travail acharné et au dévouement». «Je m’implique tous les jours et j’ai mon esprit fixé sur un objectif», a commenté celui qui brigue un 3e titre de champion après ceux remportés en 2014 avec San Antonio et 2019 avec Toronto.