Taylor Swift occupe tout le top 10 américain

États-Unis : Le Top 10 des titres entièrement occupé par Taylor Swift

Grâce à «Midnights» et au titre «Anti-Hero», la chanteuse est aussi la première artiste à avoir été en tête du Billboard 200 et du Hot 100 en même temps à quatre reprises, après le 8 août 2020 (avec «Folklore» et «Cardigan»), le 26 décembre 2020 (avec «Evermore» et «Willow») et le 27 novembre 2021 (avec «Red (Taylor’s version)» et «All Too Well (Taylor’s Version)»). Un seul autre de ses confrères et consœurs a également classé un album et un titre en tête des deux classements simultanément et il s’agit de… Drake, qui l’a fait à deux reprises.