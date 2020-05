Cinéma

Le top 10 des top 100

Quelle est la crème de la crème du septième art? En cette période de pénurie de salles obscures, le Net regorge de classements pour y répondre.

Le top 100 chaotique

Le top 100 vivant

Senscritique.com propose un top 100 évolutif. À savoir que l’internaute peut y introduire (et y modifier en tout temps) son propre top 10 sans restriction de date de sortie ni de genre, dont les notes sont agrégées pour faire évoluer le top 100. Sur le podium actuellement, «Fight Club», «Pulp Fiction» et «2001, l’Odyssée de l’espace».

Le top 100 pour impatients

«West Side Story» par Steven Spielberg, «Tenet» par Christopher Nolan, «Wonder Woman 1984» avec Gal Gadot… Voilà le trio vainqueur des 100 films les plus attendus de 2020, selon le site américain Imdb.com. Vous trouvez ça un peu trop… américain? Vous pouvez le pondérer avec la liste établie, sur la base des fiches les plus consultées sur son site, par le français Allocine.fr . Remarquez, les trois films en tête sont «Venom : Let There Be Carnage», «Black Widow» et «The Batman»…