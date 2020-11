Economie : Le top 3 des plus grandes fortunes en Suisse est …

La famille Hoffmann-Oeri, héritière des fondateurs du groupe pharmaceutique Roche, est la plus riche du pays. Elle devance Gérard Wertheimer, principal actionnaire de Chanel et la famille Jacob Safra.

La tête de classement des plus grandes fortunes établies en Suisse n’a pas changé cette année et reste toujours dominée par la famille Hoffmann-Oeri, héritiers des fondateurs du groupe pharmaceutique Roche.

Faits marquants, la plus grande perte a été enregistrée par les Kamprad, descendants du fondateur d’Ikea, alors que le clan Blocher a vu ses avoirs fortement progresser.

Avec une fortune estimée à 29 milliards de francs, en hausse de 2 milliards, les Hoffmann-Oeri restent les leaders incontestés du classement des 300 plus riches de Suisse établi chaque année par le magazine Bilan.

La famille Safra, active dans les domaines bancaire, immobilier et agroalimentaire, suit en troisième position. Sa fortune a certes fondu d’un milliard, mais elle totalise 22 milliards de francs, selon le magazine à paraître vendredi.

Pour cette édition, 18 noms ont fait leur apparition dans ce palmarès, notamment Mortimer Junior Sackler (12 milliards), descendant des fondateurs du groupe pharmaceutique américain Purdue Pharma, Philippe Foriel-Destezet (2 milliards), cofondateur et actionnaire d’Adecco, et Kamel Alzarka (1 milliard), fondateur et président du groupe Falcon.