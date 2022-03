Confidences : Le top David Gandy n’est pas si sûr de lui

Il a beau avoir été l’ambassadeur de grandes marques, le Britannique de 42 ans ne sent pas si bien dans sa peau.

Considéré comme une icône de la mode, le top model David Gandy peut se targuer d’avoir travaillé avec les marques les plus prestigieuses. Pourtant, celui a qui a été l’ambassadeur de la marque italienne Dolce & Gabanna n’est pas si bien dans sa peau. «Je ne suis pas particulièrement satisfait de mon physique actuellement. Je ne suis pas au mieux de ma forme, pourrais-je dire», a confié le Britannique de 42 ans, au « Daily Mail ».

En plus, le mannequin masculin le mieux payé en Angleterre, dont la fortune est estimée à 14 millions de francs, craint de voir son visage se dégrader avec le poids des années. «Il y a deux choses qui me font peur. Apparemment, les oreilles et le nez continuent de grandir en vieillissant, a-t-il déploré. Si cela est vrai, c’est vraiment une sacrée dose de soucis pour moi.»