Nouveauté : Le top de l’actu via WhatsApp

Chaque jour, les cinq articles qui ont le plus fait réagir sur notre site et notre app peuvent être consultés via un message envoyé sur le réseau social.

20 minutes innove. À partir d’aujourd’hui, les personnes qui le souhaitent pourront obtenir chaque jour les cinq articles qui vous ont le plus fait réagir sur notre site et notre app via un message envoyé sur WhatsApp à 17 h. Des news tirées de l’actualité suisse et internationale, mais aussi insolites, sportives, culturelles ou de nos amis des people. Pour obtenir ce service et rester informé au plus près de l’actualité, rien de plus simple: il ­suffit de cliquer sur ce lien. Bonne lecture!