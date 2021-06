Grévistes du climat perquisitionnés : Le «top départ» de la descente de police a été donné par Keller-Sutter

Comme le veut la procédure, c’est la cheffe du Département de justice et police qui a avalisé la perquisition chez des jeunes militants qui avaient appelé à la «grève militaire».

Le cas pourra illustrer la différence entre l’aspect politique et l’aspect judiciaire d’une même affaire. Le 26 mai, trois militants de la Grève du climat Vaud ont reçu la visite appuyée de Fedpol, qui a perquisitionné leurs téléphones et ordinateurs et les ont emmenés pour interrogatoires. Ce qu’on leur reproche: avoir appelé publiquement à refuser de servir dans l’armée et à refuser de payer la taxe militaire, délit réprimé par le Code pénal.