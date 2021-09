Justice : Le top Mingus Reedus arrêté pour agression

Le fils de Norman Reedus et d’Helena Christensen est accusé d’avoir frappé une femme. Il plaide la légitime défense.

Getty Images via AFP

Mingus Reedus, fils de l’acteur Norman Reedus et du mannequin Helena Christensen, a été arrêté pour avoir frappé une femme de 24 ans, dans une rue à New York vendredi 24 septembre 2021, selon le «New York Daily News».