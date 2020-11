Dissolution des «Loups Gris» : Le torchon brûle de nouveau entre Ankara et Paris

Le ton monte encore entre la Turquie et la France après la dissolution par cette dernière du mouvement ultranationaliste des «Loups Gris», dont de nombreux membres soutiennent le président Recep Erdogan.

Cette passe d’armes intervient en pleines tensions diplomatiques entre la France et la Turquie, liées notamment à des désaccords sur la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale.

M. Erdogan a accusé M. Macron de mener une «campagne de haine» contre l’islam et mis en cause son «état de santé mentale».

«Actions violentes»

Ralliés à l’idéologie «panturquiste» et soupçonnés d’accointances avec la mafia turque, ils ont surtout fait parler d’eux dans les années 1970 et 1980 par leurs actions violentes dans les rues et sur les campus en Turquie contre des militants de gauche et des minorités, allant jusqu’au meurtre.