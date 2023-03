Genève: Le torchon brûle encore entre le DIP et les écoles privées

La conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta et les écoles privées peinent à s’entendre.

Rien ne s’arrange entre le Département de l’instruction publique (DIP) et les écoles privées. Au début du mois, leur association, l’AGEP, médiatisait son courroux contre le nouveau règlement en gestation à l’Etat. Celui-ci prévoit que seuls les enfants ayant 3 ans, le 31 juillet, peuvent être scolarisés à la rentrée. Or, plusieurs établissements privés les acceptent dans l’année de leur 3 ans, c’est-à-dire même s’ils ont 2 ans et demi à la fin de l’été. Le 16 mars, l’AGEP annonçait cependant que son comité allait rencontrer la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta ce lundi, à sa demande. Mais cette entrevue n’aura pas lieu.