Les propos de Lara Gut-Behrami n’ont pas plus à Marius Robyr.

Swiss-Ski doit calmer le jeu

«Honnêtement, j’étais à deux doigts de dire: «on arrête tout», n’a pas hésité à dire le brigadier Marius Robyr. Lara ne peut pas se permettre de dénigrer le travail des équipes qui ont bossé jour et nuit. Nous sommes très déçus.» Le courroux des organisateurs est remonté jusqu’à Beat Tschuor. Le chef de l’équipe de Suisse féminine a calmé les choses. Contacté, l’Autrichien a précisé son point de vue: «C’est l’avis personnel de Lara et je ne vais pas le commenter mais pour nous il n’y a aucun problème avec la piste. Nous avons eu un échange avec elle et c’est réglé.»