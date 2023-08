Canton de Zurich: Le tortionnaire présumé d’un chat est désormais traqué

Les deux jeunes ont torturé un chat en se filmant. La vidéo a fait le tour du Web. DR

La vidéo qui circule sur TikTok depuis samedi a de quoi choquer. On y voit deux jeunes se filmer en train de piétiner et torturer un chat en rigolant. Les internautes sont indignés. La police a ouvert une enquête mais une chasse aux sorcières a débuté contre un jeune Zurichois de 16 ans qui aurait été reconnu comme l’un des deux tortionnaires. Son nom, des photos de lui et son profil sur les réseaux sociaux ont été diffusés et des appels à la violence lancés.

Le jeune homme, qui serait d’origine serbe, est actuellement en vacances dans les Balkans. Il ne répond plus au téléphone, car il est bombardé d’appels, selon son frère aîné. Sa mère est choquée. «C’est terrible. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas imaginer que mon fils fasse quelque chose comme ça», proteste-t-elle. Selon ses dires, l’ado aime les animaux. La maman ne reconnaît pas non plus le visage de l’autre auteur que l’on aperçoit brièvement, ni les voix dans la vidéo. Elle reconnaît juste les baskets portées par l’un des deux jeunes. «Mon fils a ces chaussures, mais de nos jours, tous les jeunes se promènent avec les mêmes paires.»

Sa mère craint pour sa vie

La mère, qui n’a pas encore pu parler à son fils, vit très mal la «traque» de son fils. Dimanche, la police s’est présentée à sa porte et l’a interrogée. «Depuis que les photos de mon fils ont été diffusées partout, je peux à peine sortir de chez moi. J’ai peur que les gens me montrent du doigt et disent que je suis la mère d’un tortionnaire d’animaux.» Et d’avouer «craindre désormais pour sa vie».

Une adresse zurichoise a également été révélée sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas celle du jeune homme. Ce qui n’a pas empêché des dizaines de jeunes de venir sur les lieux en voiture, parfois depuis d’autres cantons. Certains baissent les vitres et insultent les gens. D’autres ont carrément jeté des pierres contre les façades de l’immeuble et joué du klaxon au milieu de la nuit. Au point de terroriser les habitants, qui n’ont rien à voir avec cette histoire.