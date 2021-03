Vaud : Le toubib escroc fera bien de la prison

Condamné en 2020 à Vevey à trois ans de détention, dont 18 mois ferme, un médecin de la Riviera avait fait appel. Le Tribunal cantonal a confirmé la peine, ainsi que son expulsion du territoire suisse.

Reconnu coupable notamment d’escroquerie par métier en août 2020, le médecin généraliste d’origine syrienne, actif à Montreux (VD) et à Genève, vient de voir sa peine confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, rapporte «24 heures». L’avocat du toubib avait fait appel de cette condamnation, estimant que la Cour de première instance n’avait pas pris en compte l’état de santé de son client qui, selon une expertise psychiatrique, était comme esclave de son ego surdimensionné. Le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois avait condamné le médecin à trois ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour avoir facturé indûment aux assurances maladie près de 2,8 millions de francs entre 2013 et 2016. L’escroc avait par exemple déclaré à l’assurance maladie obligatoire 5600 heures de consultations en 2014 et 5706 en 2015. Soit près du triple d’une activité à temps complet normale.