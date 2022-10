Etats-Unis: Le tour à vélo de quatre potes bascule dans l’horreur

États-Unis : Le tour à vélo de quatre potes bascule dans l’horreur

Billy, Mark, Alex et Mike (de gauche à droite et de haut en bas) prévoyaient de «faire un coup».

L’espoir de retrouver vivants les quatre copains portés disparus la semaine dernière était mince. Lundi, la police d’Okmulgee (Oklahoma) a confirmé ce que leurs proches redoutaient: Mark Chastain, Billy Chastain, Mike Sparks et Alex Stevens sont morts. Selon les premiers éléments de l’enquête, les quatre hommes âgés entre 29 et 32 ans ont été abattus, mais les autorités n’ont pas encore confirmé les causes de leur décès. Leurs corps ont ensuite été démembrés et abandonnés dans une rivière, rapporte People.