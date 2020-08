Le montage «paint» qui a tout déclenché @VroomeChris

D’après Wikipédia, un mème est «un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet». Les comptes des réseaux sociaux qui suivent la bicyclette en ont inventé un ces derniers jours et on a essayé de retracer son origine par pur intérêt sociologique. Celui-ci consiste en une image basique d’un supporter ultra à casquette, qui brandit un drapeau. Simple, mais efficace. À un tel point qu’on a fini par réussir à se faire créer le nôtre et qu’on en n’est pas peu fier.

Twitter a de tout temps été une des plateformes préférées des cyclistes et ce, bien avant que Donald Trump y sévisse, qu’on y vilipende les chiffres de malades du coronavirus de l’OFSP, ou que des bots de nombreux pays tentent d’y influencer les élections d’autres contrées. Du coup, quand en début de semaine une image a commencé à être reproduite à foison par de nombreux comptes qui comptent dans le milieu de la petite reine, on a essayé de comprendre d’où ça pouvait bien venir.

Cette «enquête» a débuté par l’adresse @laflammerouge16, une des plus intéressantes quand on est fan de vélo et suivie par plus de 32'000 personnes. Cet internaute a créé plus de soixante de ce genre de photos. «Je crois que l’origine de ce truc est un dessin d’un fan de foot. Tout ça est ensuite reparti du compte @VroomeChris, nous a-t-il répondu dans la nuit. Quand on a vu ce qu’il avait créé, on lui a demandé de pouvoir le reproduire. Au départ, c’était une blague et on ne pensait pas que ça deviendrait aussi énorme.»

Du coup, on s’est forcément tourné vers ce fameux Chris Vroome, qui nous a répondu ceci: «Alors à la base, j'avais juste envie de changer de photo de profil et comme je supporte Roglic en vue du Tour de France, j'ai eu cette idée d'utiliser ce mème que j'avais déjà vu passer plusieurs fois dans ma TL (ndlr: Tweet List), mais en mettant la tête de Primoz dessus. Mes followers ont bien aimé et m’ont demandé d’y mettre leur coureur préféré!»

C’est ensuite que la magie des internets a opéré, puisque c’est devenu à la limite du viral. «Les gens le reprennent, le mettent en photo de profil», s’amuse notre ami internaute. Mais il n’avait encore rien vu. Un jour, Thibaut Pinot en personne y est allé de son image de supporter avec sa tête à lui. Résultat? Plus de 2000 retweets et de 12'000 likes en deux jours.