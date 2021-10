Cyclisme - Le Tour de France féminin a pris forme

Le cyclisme féminin se développe de manière exponentielle. Le Tour de Suisse a débuté, sur deux jours, cette année. Il comptera quatre étapes dès 2022. La petite reine aura aussi son Tour de Romandie, qui se disputera dans une année. Ce dernier est entré directement dans le World Tour et durera du vendredi au samedi, avec au programme des arrivées à Sion, Lausanne et Genève.

Cantonnée à une course d’un jour depuis des années, la « Course by le Tour » deviendra enfin une vraie épreuve de standing en 2022. Le propriétaire du Tour de France, ASO (Amaury Sport Organisation), a décidé cette fois de ne pas faire les choses à moitié. En juillet prochain, sa nouvelle épreuve féminine sera longue de huit étapes et les difficultés y seront nombreuses.

Meaux, Provins, Reims, Epernay, Troyes, Bar-sur-Aube, S ain t-Dié-des-Vosges, Rosheim, Sélestat, le Grand Ballon, le Ballon d'Alsace… Puis l’arrivée à la Planches-des-Belles-Filles, le dernier jour, qui s’annonce incroyable. Et pour pouvoir fidéliser un nouveau public, dès sa première année d’existence, le Tour de France féminin aura droit à deux heures et demie de diffusion en direct sur le service public hexagonal.

« Il y a des progrès constants dans la médiatisation autour du cyclisme féminin, se félicite Christian Prudhomme, le grand patron du Tour de France. On peut toujours aller plus vite, c’est vrai, mais on n’est pas restés les bras ballants , ces dernières années. Notre ambition, c’est que cette course soit pérenne et encore là dans cent ans. »