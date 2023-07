Cyclisme: Le Tour de France veut tirer les leçons des incidents avec les motos

«On se fait déborder par un nouveau public qu’on n’attendait pas, a estimé Thierry Gouvenou. Ça doit être l’effet Netflix (qui vient de consacrer une série à la Grande Boucle) ou l’intensité du duel Pogacar-Vingegaard, mais on se retrouve un peu dépourvus. On avait des points durs avant comme l’Alpe d’Huez et le Ventoux. Mais là c’est partout, partout.»

Pinot, 30 secondes à l’arrêt

Depuis le début du Tour, de nombreux coureurs et officiels ont fait part d’un public plus jeune mais aussi plus virulent et parfois très alcoolisé le long des routes. Plusieurs coureurs ont été envoyés au sol par la faute de spectateurs et les cols se transforment régulièrement en boîtes de nuit à ciel ouvert.