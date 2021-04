Un nouvel aménagement pour les deux-roues est ouvert sur les quais du Mont-Blanc et Wilson.

Le U lacustre cyclable prend forme, tronçon après tronçon. Alors que la rive gauche du lac avait accueilli une piste cyclable bidirectionnelle entre le Jardin anglais et la plage des Eaux-Vives en 2019, c’est au tour de la rive droite de pouvoir bénéficier de son aménagement. Depuis une semaine, annoncent la Ville de Genève et le Département des infrastructures du Canton, les vélos peuvent emprunter une infrastructure à double sens qui leur est dédiée sur les quais du Mont-Blanc et Wilson. Cette nouvelle piste cyclable est séparée de la chaussée.