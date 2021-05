Cyclisme - Le Tour de Suisse 2021 aura bien lieu

Remplacé en 2020 par une compétition virtuelle à cause de la pandémie, le Tour de Suisse a trouvé cette année le remède pour ne pas être pris en grippe pas les autorités. Les organisateurs ont annoncé mercredi sur le site Internet de la course avoir reçu «ces dernières semaines de la part des 14 cantons concernés le feu vert pour la tenue du TdS et du TdS féminin 2021».