Et pour ne pas se rassurer, Alain Berset a aussi fait part d’un sentiment de déjà vu et a comparé la situation actuelle à celle de début 2020. «Comme l’année dernière avec celles qui nous parvenaient de Chine, les informations qui nous parviennent du Royaume-Uni nous permettent de nous préparer et de gagner du temps», a-t-il dit. Du temps, il y en aura un peu avant un nouveau durcissement, qui sera annoncé mercredi 13 janvier. Une seule décision a d’ores et déjà été prise: les exceptions cantonales pour ceux dont le taux de reproduction est assez bas, c’est terminé.

Un air de déjà vu…

Le passé semble donc bien vouloir se répéter. Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral détaille les mesures qu’il proposera de prendre la semaine prochaine, en plus de la prolongation de la fermeture des restaurants, musées et salles de sport jusqu’à fin février: «obligation de travailler à domicile, fermeture des magasins, restrictions supplémentaires concernant les rassemblements et les événements privés», est-il écrit. Quant au débat relancé sur la fermeture des écoles, il est prévu de laisser chaque canton prendre sa décision de façon autonome.

Alain Berset a jonglé entre un pessimisme à peine voilé à cause du nouveau variant et des tentatives de justifications pour attendre une semaine de plus. «Nous n’avons pas de chiffres assez fiables, ils sont difficiles à interpréter, notamment car le nombre de tests a baissé», a-t-il dit. Mais selon lui, les chiffres de la semaine prochaine, plus précis, risquent de devoir justifier les nouvelles mesures. «Et en plus, on veut pouvoir consulter les cantons et on va prendre ces quelques jours pour faire les discussions», a-t-il poursuivi.