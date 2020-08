Valais

Le tour des cantons continue pour Isabelle Moret et Hans Stöckli

La présidente du Conseil national et son homologue du Conseil des États seront en Valais dès mercredi. Une halte à hôpital intercantonal Riviera-Chablais dans le canton de Vaud est prévue ce lundi après-midi.

Hans Stöckli (à gauche) et Isabelle Moret (au centre) étaient à Genève vendredi dernier pour visiter le laboratoire de virologie des HUG (à droite, Bertrand Levrat, directeur général des HUG).

Après le Tessin, Genève et le Jura durant le mois de juillet, la présidente du Conseil national Isabelle Moret et son homologue du Conseil des États Hans Stöckli effectueront cette semaine une visite dans le canton du Valais. Ils évoqueront les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de Covid-19.