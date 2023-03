Cyclisme : Le Tour du Pays de Vaud 2023 annulé

Les organisateurs déplorent des «coûts disproportionnés» liés aux directives de l’UCI et de Swiss Cycling.

Dans son communiqué, le TPV explique: «L’épreuve vaudoise est soumise à des règlements d’organisation avec de nouvelles contraintes à l’image des coûts que ces dernières suscitent. Or, les frais inhérents aux directives émanent de l’UCI et de Swiss Cycling sont disproportionnés pour une course juniors reposant sur une structure bénévole».