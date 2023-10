Le tourisme à Saint-Ursanne et Morcote reconnu mondialement

Les charmes de Saint-Ursanne, dans le Jura, et de Morcote, au Tessin, ont séduit le jury de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) cette année. Il a primé les deux localités ce jeudi dans le cadre de la troisième édition des «Best Tourism Villages», annonce le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Le bourg médiéval jurassien et la petite cité bordant le lac de Lugano font partie de la cinquantaine de villages du monde entier qui ont reçu une distinction.

Morcote et Saint-Ursanne ont convaincu le jury de l’OMT «par leur forte orientation vers le développement durable, leur centre pittoresque et leurs différentes initiatives visant à préserver et promouvoir leur patrimoine culturel et à le valoriser sur le plan touristique», écrit le SECO. Avec Andermatt, Gruyères, Morat, Saas-Fee et Val Poschiavo, la Suisse compte désormais sept villages touristiques adoubés par l’OMT.