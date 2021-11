Economie – Le tourisme d’achat s’inverse entre la Suisse et l’Allemagne

Économie : Le tourisme d’achat s’inverse entre la Suisse et l’Allemagne

Les habitants de la région de Constance (All) n’hésitent plus à venir à Kreuzlingen (TG) pour faire le plein de sans-plomb et économiser 20 centimes par litre de carburant.

Les automobilistes n’hésitent pas à se déplacer afin de payer leur carburant moins cher. DR

Pour de nombreux habitants du sud-est de l’Allemagne, il est désormais rentable de venir faire le plein en Suisse selon «Blick» citant le «Südkurier», un journal basé à Constance. Le sans-plomb est particulièrement avantageux. À la station Socar de Kreuzlingen (TG), qui se trouve à quelques kilomètres de Constance (All), le litre de sans-plomb est à 1,81 cts tandis que les trois stations-service les plus proches de Constance affichent des prix oscillant entre 2 francs et 2,09 cts. Le diesel reste pour le moment moins cher outre-Rhin, ce type de carburant étant fortement subventionné dans les pays voisins de la Suisse.

Interrogé par le quotidien alémanique, Socar constate: «À nouveau, nous enregistrons une augmentation des clients en provenance de pays proches de la frontière.» Même son de cloche chez Agrola sauf que l’augmentation du volume d’essence vendu n’est pas significative. Quant aux distributeurs allemands proches de la Suisse, ils n’ont aucun moyen de réagir face à cette disparité des prix entre la Suisse et l’Allemagne. Quant à la France voisine, l’écart de prix n’est pas aussi important. Dans certaines stations-service proches de la frontière, il serait même plus intéressant pour un Suisse de venir y faire le plein selon un constat fait récemment.

