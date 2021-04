Zimbabwe : Le tourisme en crise, 500 éléphants seront proposés à la chasse

Pour financer l’entretien de ses parcs nationaux, le Zimbabwe, qui souffre du manque de touristes, songe à vendre des chasses à l’éléphant.

Crise sanitaire oblige, le tourisme est au point mort dans une la majeure partie de la planète, et le Zimbabwe n’y échappe pas. La situation est si catastrophique que le pays, qui possède la deuxième plus grande population d’éléphants dans le monde, pourrait devoir sacrifier de nombreux spécimens. Comme l’explique CNN, le Zimbabwe a besoin d’argent pour entretenir ses parcs nationaux et envisage de vendre le droit d’abattre jusqu’à 500 de ses éléphants.