Australie

«Le tourisme international, ce n'est pas pour demain»

La compagnie australienne Qantas ne reprendra pas les vols internationaux avant l’automne. Seule la Nouvelle-Zélande sera desservie.

L'Australie ne compte que deux grandes compagnies aériennes, Virgin Australia et Qantas, auxquelles s'ajoutent leurs filiales Tigerair et Jetstar.

«Les frontières de l'Australie devant rester fermées pendant un certain temps, nous avons annulé la plupart des vols internationaux jusqu'à fin octobre», a déclaré un porte-parole de Qantas dans un communiqué. «Nous avons toujours des vols prévus vers la Tasmanie dans les prochains mois ainsi que vers la Nouvelle-Zélande», a cependant précisé la compagnie.

Reprise du tourisme local

Selon Qantas, certains Australiens ont déjà répondu à cette invitation et le nombre de passagers a déjà doublé, passant de 34'000 la semaine dernière à 64'000 cette semaine.