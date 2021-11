Economie – Le tourisme mondial devrait perdre 2000 milliards de dollars en 2021

Économie : Le tourisme mondial devrait perdre 2000 milliards de dollars en 2021

Cette estimation de l’Organisation mondiale du tourisme est similaire aux pertes enregistrées pour l’année 2020.

Cette estimation, similaire aux pertes essuyées en 2020, survient alors que de nouvelles restrictions ont été prises, en particulier en Europe, pour faire face à une nouvelle vague de l’épidémie et que le variant Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, se propage dans le monde entier. Ces dernières évolutions montrent que «la situation est totalement imprévisible» et que le secteur touristique n’est pas à l’abri d’aléas susceptibles de provoquer «d’énormes dégâts» économiques, a reconnu auprès de l’AFP le secrétaire général de l’OMT Zurab Pololikashvili.

Un «rythme inégal» selon les régions du monde

Encore 46 pays totalement fermés aux touristes

Durant le troisième trimestre, certaines îles des Caraïbes ainsi que plusieurs destinations d’Europe méridionale et méditerranéenne ont enregistré «des arrivées proches (…) voire parfois supérieures» aux niveaux de 2019, souligne l’organisation basée à Madrid. D’autres pays n’ont en revanche pratiquement pas accueilli de touristes, notamment en Asie et dans la région Pacifique, où de nombreux États interdisent encore à l’heure actuelle les voyages «non essentiels».

Selon l’OMT, 46 pays restent à ce stade totalement fermés aux touristes, soit une destination sur cinq, et 55 le sont partiellement. À l’inverse, quatre pays ont levé toutes les restrictions: la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et la République dominicaine. Cette situation crée de la «confusion» et pèse sur le redémarrage de l’activité, juge l’agence onusienne, qui appelle les pays à «harmoniser» leurs protocoles en profitant des progrès liés à la «vaccination» et aux nouvelles «applications numériques».