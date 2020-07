France

Le touristes envahissent le village alsacien d’Hunspach

Désigné «village préféré des Français 2020», ce coup de projecteur n'est pas sans écueil mais est surtout bienvenu dans une Alsace où le tourisme reste timide après l'épidémie.

En ce début de vacances scolaires, les enfants dévalent à vélo la départementale qui fend le village, des chats se prélassent dans les cours des maisons, et les visiteurs défilent, appareil photo autour du cou.

«Je ne connaissais pas Hunspach, c'est l'occasion d'en profiter. Depuis le confinement, on s'est dit qu'on allait visiter l'Alsace et jouer aux touristes chez nous», explique Anne, retraitée de Colmar venue avec une amie et surprise de ne voir «que du blanc» autour d'elle.