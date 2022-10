Les anneaux de pouvoir: la saison 2 a démarré

«Les anneaux de pouvoir» : Le tournage de la deuxième saison a démarré

The Hollywood Reporter écrit, mardi 4 octobre 2022, que le tournage s’est déplacé de la Nouvelle-Zélande à Londres. «Pour cette saison 2, forte de huit épisodes, Amazon (ndlr: propriétaire de Prime Video) a transféré la production du show au Royaume-Uni, qui est considéré comme plus économique et où l’entreprise est en train de construire des studios pour ces programmes», affirme le site américain. Les principaux protagonistes, dont l’Elfe Galadriel, campée par Morfydd Clark, qui nous avait accordé une interview, devraient être de retour. Un nouveau personnage, Cirdan, va également faire son apparition. Il s’agit d’un des Elfes les plus vieux et les plus sages que la Terre du Milieu ait jamais connus. On ignore encore quel acteur le jouera.