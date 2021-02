Cette fois ça y est, le tournage est lancé! C’est aux studios Pinewood, près de Londres, que le remake de «La petite sirène», dirigé par Rob Marshall, est en cours. Javier Bardem, qui joue le roi Triton, a évoqué pour «El Tiempo» les conditions sanitaires du tournage: «Tous les protocoles sont renforcés et honnêtement, je me sens en sécurité. Lorsque l’on quitte le plateau, on rentre directement chez nous. Tout le monde doit le faire, moi comme les autres membres de la production. Si tout cela est fait correctement, le plateau de tournage sera un endroit sûr».