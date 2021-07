Sardaigne : Le tournage de «La petite sirène» est terminé

L’actrice Halle Bailey, qui joue le rôle d’Ariel dans le film, a posté une photo d’elle avec une queue de sirène pour marquer la fin des prises de vue.

«Je suis tellement reconnaissante d’avoir vécu ce film dans toute sa splendeur. Ça a été une expérience difficile d’être loin de tout et de toutes les personnes que je connais, de douter, de me sentir seule (…) Cette expérience m’a rendue plus forte que ce que j’imaginais», a indiqué la jeune femme. Halle a ensuite remercié ses collègues, Jonah Hauer-King (le prince Éric), Jacob Tremblay (Polochon), Javier Bardem (le roi Triton), Melissa McCarthy (Ursula), Awkwafina (Eureka) et Daveed Diggs (Sébastien). «J’ai hâte que vous puissiez tous voir ce film, parce qu’il a été fait avec beaucoup d’amour (et de sueur et de larmes)», a-t-elle conclu.