Le tournage de la saison 2 de House of the Dragon a démarré

Fans de l’univers de «Game of Thrones», vous pouvez vous réjouir. La mise en boîte de la saison 2 de «House of the Dragon», annoncée comme plus courte, a commencé aux studios Leavesden à Watford, en Angleterre. C’est HBO, producteur du programme, qui l’a annoncé sur Twitter mardi 11 avril 2023: «Il est temps de retourner à Port-Réal. La saison 2 est maintenant en production.»