Télévision : Le tournage de la série sur Brigitte Bardot a commencé

Six épisodes raconteront la vie de l’icône du cinéma français, entre ses 15 et ses 25 ans.

Le tournage de la minisérie de France 2 sur Brigitte Bardot vient de débuter. Il se poursuivra pendant quatre mois entre la région parisienne et Saint-Tropez, a indiqué «Le Parisien». Victor Belmondo, Yvan Attal, Jules Benchetrit, Géraldine Pailhas et Hippolyte Girardot font partie du casting.

Quant au rôle phare de la série… on ignore encore pour l’instant qui l’endossera. Selon «Le Parisien», il s’agit d’une comédienne «d’une vingtaine d’années inconnue du grand public, dont la production souhaite pour l’instant préserver l’anonymat». Réalisé par Danièle et Christopher Thompson, le feuilleton comptera six épisodes et sera diffusé sur France 2. L’intrigue commencera quand Brigitte Bardot a 15 ans et s’achèvera quand elle en a 25.