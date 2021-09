Série : Le tournage de la suite de «La Flamme» a commencé

Intitulée «Les aventuriers de Chupacabra», la nouvelle saison parodiera des programmes dans la veine de «Koh-Lanta».

Quasi un an après le carton de «La Flamme», qui mettait en scène Jonathan Cohen dans le rôle de Marc , un Bachelor pas très malin et imbu de lui-même, l’équipe de la série a commencé le tournage de la suite. La nouvelle saison, dont le titre est «Les aventuriers de Chupacabra», sera une parodie d’émissions d’aventure.

«Marc et 15 autres candidats vont devoir s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical», a indiqué Canal+ sur Instagram. Si aucune autre précision n’a été donnée sur le scénario, on connaît en revanche une partie du casting de cette saison 2.