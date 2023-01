Téléréalité Squid Game: le tournage est un enfer

Angleterre : Le tournage de la téléréalité «Squid Game» est un enfer

La première épreuve à laquelle les personnes présentes ont pris part est le jeu Un, deux, trois, soleil et les températures glaciales ont provoqué des blessures à plusieurs candidats. «Des gens pleuraient. Même si certains étaient presque en état d’hypothermie, ils voulaient rester le plus longtemps possible à cause de l’importante somme d’argent en jeu. Au moins une personne a dû être évacuée sur une civière», a raconté un témoin. Un autre a abondé dans son sens: «Je savais que ce serait difficile, mais c’était inhumain. J’ai la sensation qu’ils ont privilégié les bonnes prises plutôt que de nous venir en aide.»