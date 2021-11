Le tournage de Rogue Squadron est reporté

«Star wars» : Le tournage de «Rogue Squadron» est repoussé

L’agenda trop chargé de la réalisatrice Patty Jenkins ne permettra pas au tournage du prochain «Star Wars» de commencer à la date prévue.

Les premières prises de vue devaient commencer début 2022. Mais le prochain «Star Wars» ne figure plus à l’agenda des studios Lucasfilm et Disney. C’est Patty Jenkins («Wonder Woman») qui doit mettre en scène le futur blockbuster «Rogue Squadron». Mais selon «The Hollywood Reporter», la réalisatrice est désormais trop occupée avec «Wonder Woman 3» et «Cléopâtre»: deux longs métrages portés par l’Israélienne Gal Gadot.