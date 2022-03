Le tournage d’Euphoria: un enfer selon les figurants

Série : Le tournage d’«Euphoria»: un enfer selon plusieurs figurants

Des personnes engagées pour apparaître dans la série de HBO ont dénoncé des conditions de travail toxiques.

Zendaya incarne Rue, l’héroïne d’«Euphoria» Eddy Chen/HBO

Si être figurant dans une série aussi populaire qu’«Euphoria» – la plus tweetée de la décennie – paraît être un job de rêve, il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’un cauchemar. C’est en tout cas ce que plusieurs d’entre eux ont confié au site The Daily Beast, dénonçant des conditions de tournage atroces.

D’après ces personnes, il pouvait arriver que les journées de travail durent près de dix-huit heures et que les figurants de la série destinée à un public averti soient traités comme des objets. «Je sais que je n’étais pas la personne la plus importante sur le plateau, mais j’en suis arrivée à un point où je devais demander à ce qu’on me laisse aller aux toilettes et qu’on ne me fasse pas attendre pendant trente minutes. C’était comme si nous n’existions pas en tant qu’êtres humains», s’est souvenue l’une d’elles.

Une autre a ajouté que la désorganisation était totale pendant le tournage et que personne ne semblait savoir ce qu’il faisait: «Il est arrivé qu’après quatorze heures de boulot, on nous dise que c’était la dernière scène et que tout serait fini après le repas. On mangeait, on attendait à peu près deux heures et demie et on revenait sur le plateau. Personne n’était content d’être là.»

Contactée par The Daily Beast, la chaîne HBO a affirmé que le bien-être des acteurs et des équipes était sa priorité et que la production de la fiction qui fait grincer des dents les associations anti-drogues était en conformité avec toutes les règles de sécurité ainsi qu’avec tous les protocoles édictés par le Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, un syndicat. «Il n’est pas rare que les tournages de séries dramatiques soient complexes. Les protocoles liés au Covid sont une difficulté supplémentaire», a-t-elle dit.