Disney+ : Le tournage d’«Obi-Wan Kenobi» peut commencer

Disney+ a dévoilé le nom de ceux qui rejoignent Ewan McGregor au casting de son futur feuilleton-événement.

Ewan McGregor (à g.) et Hayden Christensen dans «La revanche des Sith» Image courtesy LUCASFILM / Ronald Grant Archive / Mary Evans

On en sait enfin un peu plus sur «Obi-Wan Kenobi». La série, annoncée officiellement en août 2019 après des années de rumeurs, commence à prendre forme. Lundi 29 mars 2021, Disney+ a présenté l’entier du casting sur Twitter. Si l’on savait déjà qu’Ewan McGregor et Hayden Christensen allaient reprendre les rôles qu’ils avaient joué dans «Star Wars» – Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker/Dark Vador – on ignorait encore qui avait été choisi pour leur tenir compagnie.

Les spectateurs du futur feuilleton reconnaîtront notamment Indira Varma (Ellaria Sand dans «Game of Thrones»), Rupert Friend (Peter Quinn dans «Homeland»), Moses Ingram (vue récemment dans «Le jeu de la dame») ou encore Joel Edgerton et Bonnie Piesse, qui ont incarné Owen Lars et Beru Whitesun dans les épisodes II et III de la saga «Star Wars».

L’intrigue d’«Obi-Wan Kenobi» se déroulera dix ans après les événements de «La revanche des Sith» durant lesquels Kenobi «fait face à sa plus grande défaite: la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui a rejoint le côté obscur de la Force en devenant le seigneur Sith Dark Vador», écrit Disney+ dans un communiqué.

La série sera réalisée par Deborah Chow, à qui l’on doit deux épisodes de la première saison de «The Mandalorian». À noter également qu’Ewan McGregor sera l’un des producteurs exécutifs du feuilleton, dont le tournage doit commencer en avril 2021. La date de diffusion, elle, n’est pas connue.