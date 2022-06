Festival : «Le tournoi de Caribana va forcément être incroyable!»

Le populaire streamer Étoiles sera le maître de cérémonie du tournoi sur «Super Smash Bros. Ultimate», ce dimanche 19 juin au festival Caribana.

Le streamer Étoiles animera le tournoi de «Smash» du Caribana, ce dimanche 19 juin. DR

Il s'est notamment fait un nom en créant sur la plateforme Twitch ses «Nuits de la Culture» et compte désormais près de 700’000 followers sur Twitch et près de 430’000 sur Twitter. Mais le populaire streamer Étoiles a plus d'une corde à son arc, vu qu'il va mettre ses talents d'animateur et de vulgarisateur au profit du tournoi de «Super Smash Bros. Ultimate» qui se déroulera ce dimanche dans le cadre du festival de musique Caribana, à Crans (VD), avec les meilleurs joueurs du monde dont MkLeo et Glutonny.

Étoiles, quel sera ton rôle lors de ce tournoi?

En tant que caster et interviewer, je vais vulgariser et offrir un regard compréhensible sur ce jeu pour le grand public.

Quelle a été ta réaction quand on t'a proposé de présenter et d'animer un tel événement?

Je trouve très intéressant le concept d'une compétition dans un festival de musique, ce sera une occasion très rare de voir les meilleurs joueurs du monde dans un cadre estival! C'est toujours sympa de faire découvrir ce jeu, surtout qu'il est assez simple à suivre, et je ne serais pas surpris que des gens qui n'y connaissent rien se fassent embrigader!

À quel niveau t'attends-tu?

Dans ce tournoi, il y aura forcément des surprises, même si la finale devrait logiquement opposer Glutonny à MkLeo. Une telle affiche, entre des joueurs avec un niveau aussi élevé, ce sera forcément incroyable.

Un mot pour tes fans suisses qui se réjouissent de te voir sur scène?

Je suis trop pressé de rencontrer les gens qui me suivent et me connaissent en Suisse et de manger de la fondue, même en été!