«Fortnite»: «Le tournoi Gamers8, c’était une expérience incroyable»

Avant les finales des FNCS à Copenhague en octobre, l’élite mondiale de «Fortnite» s’est donné rendez-vous en Arabie saoudite ce week-end pour le second plus gros événement de l’année: le tournoi «zero build» à 2 millions de dollars du festival Gamers8, organisé à Riyad par la Fédération saoudienne d’e-sport. Un total de 88 joueurs issus de 29 pays était en lice. Au bout de trois jours de compétition, ce sont les Polonais Japko et Kami qui ont soulevé la coupe, dimanche, tandis que le duo du Vaudois Noaggs, unique joueur suisse qualifié, s’est classé 32e.

«C’était fou!»

«Ce Gamers8, c’était une expérience incroyable, raconte Noa «Noaggs» Eray, 17 ans, qui a disputé le tournoi aux côtés du Français BlastR, 20 ans. Quand nous sommes montés sur la scène, avec les effets spéciaux, les grands écrans et la fumée de partout, c’était fou!» Le duo franco-suisse avait décroché son ticket pour l’événement lors de la DreamHack de Jönköping (Suè), en juin. Devant le public saoudien, les deux joueurs ont terminé la course avec 2116 points, loin des 4019 points des vainqueurs polonais. «En raison d’un manque de stratégie et d’entraînement, notre performance n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Mais un top 32 mondial, 1er duo francophone, ça reste satisfaisant», commente Noaggs, qui évoque également un encadrement de luxe sur place, avec hôtel cinq étoiles et bootcamp privé.