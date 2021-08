Londres : Le Tower Bridge bloqué par Extinction Rebellion

Pour conclure leurs deux semaines de manifestations, des militants d’Extinction Rebellion ont bloqué les points d’accès au Tower Bridge.

«Des militants utilisent une camionnette et une caravane pour bloquer la route», a indiqué la police londonienne, la Metropolitan Police, sur Twitter. «Des militants sont aussi allongés sur la jonction nord de Tower Bridge, ce qui cause des perturbations supplémentaires», a-t-elle ajouté. Lundi est un jour férié en Angleterre.

Tower Bridge connecte le quartier financier de «la City» à Southwark, de l’autre côté de la Tamise. Construit entre 1886 et 1894, l’ouvrage était considéré à cette époque comme «le pont basculant le plus long et le plus sophistiqué jamais construit», selon son site internet.