Genève

Le traçage digital pourrait devenir la norme en boîte

Les membres du Grand Conseil de la nuit vont utiliser une plateforme afin de s’assurer de l’identité des noctambules. Une initiative en partenariat avec l’État qui pourrait devenir obligatoire.

S’assurer de l’identité des clubbers ou vivre sous la menace d’une fermeture des discothèques en cas d’aggravation de la situation épidémiologique? C’est peut-être ce qui attend les boîtes de nuit genevoises. «Nous avons constaté, lors d’enquêtes de traçage, que les données fournies par les clients n’étaient pas toujours correctes», a déclaré Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES). Dans certains clubs, mentir n’est déjà plus possible grâce au pass CoGa.app, testé depuis le 20 juin à Genève par quelques membres du Grand Conseil de la nuit. Son utilisation va s’étendre à tous les adhérents de l’association de défense de la culture nocturne ces prochains jours en partenariat avec l’État.

Le principe est simple: le noctambule renseigne son identité et son numéro de téléphone sur la plateforme. À la suite de quoi, il reçoit un sms avec un QR code qu’il devra obligatoirement présenter à l’entrée et à la sortie de l’établissement avec sa carte d’identité. L’opération est bouclée en quelques minutes. Une seule inscription suffit pour tous ces clubs et n’est pas à renouveler. Les données sont chiffrées et seule une demande du médecin cantonal permet de les décoder. «Nous ne voulions pas nous associer à des systèmes manquant de transparence quant à l’utilisation des données. Il est important pour nous de protéger au mieux notre public», a expliqué Elisabeth Jaquet, coprésidente du Grand Conseil de la nuit. C’est pourquoi l’association a choisi de travailler avec l’entreprise 2GIK et de l’aider à continuer à développer et déployer l’application CoGa, alors que d’autres systèmes existaient déjà.