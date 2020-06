Coronavirus

Le traçage est primordial lors des colonies de vacances

Un concept de protection a été mis en place pour permettre aux enfants de profiter des camps et colonies de vacances, même en temps de pandémie.

Les enfants doivent pouvoir profiter des camps et colonies de vacances même en temps de pandémie. Un concept de protection a été élaboré dans ce but, comprenant les mesures d'hygiène habituelles mais surtout le traçage des participants.

Savoir constamment qui sont les personnes présentes au camp et mettre ces listes régulièrement à jour est primordial, soulignent mardi les organisations à l'origine de ce concept de protection. Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) et l'Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) ont élaboré le concept en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).