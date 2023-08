Mondiaux de cyclisme: «Le traceur devait être bourré»: la meute gronde à Glasgow

Cyclo-cross

De l’avis de tous, les as du pilotage seront avantagés sur ce circuit très technique, une pelote de laine faisant penser à un parcours de cyclo-cross. Et qui dit cyclocross dit Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, huit titres de champion du monde dans les sous-bois à eux deux.

«Course à la mort»

«Le parcours peut me convenir», admet Van der Poel qui a déjà couru sur un circuit urbain à Glasgow lors des Championnats d’Europe en 2018. «Mais j’ai l’impression qu’ils ont encore rajouté des virages, développe-t-il. C’est vraiment atypique. On peut attaquer n’importe où et le peloton perd rapidement de vue ceux qui partent à l’avant. Une échappée peut prendre vingt secondes et on ne la revoit plus. Ce sera une course débridée, d’autant qu’on n’a pas d’oreillette lors des Mondiaux.»