Transports en Suisse: «Le trafic a causé la perte de 233’000 tonnes de récolte de denrées»

«La mobilité de la population cause chaque année des dommages qui se chiffrent en milliards.» Oui, mais combien de milliards? C’est une des tâches de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) de calculer les coûts externes des transports , soit ceux qui ne sont pas payés par les usagers pour chaque trajet (lire encadré). Pour illustrer ses analyses, l’ARE a sorti des chiffres qui pourraient surprendre.

«En 2019, les dommages dus aux transports ont généré une perte de récolte annuelle de 233’000 tonnes de céréales, fruits et légumes, pour un coût de quelque 56 millions de francs», dit l’Office. Mais ça ne signifie pas que ces tonnes de denrées ont été produites puis perdues. Le chiffre est plus théorique: si tout le monde, en Suisse, n’avait jamais fait le moindre déplacement en 2019, c’est la quantité en plus qui aurait pu être produite.