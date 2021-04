On se souvient tous des rues désertes de nos villes au mois d’avril dernier, pendant le premier semi-confinement. L’Observatoire de la mobilité lausannois chiffre aujourd’hui cette baisse de trafic à 50% aux différents points d’entrée de la ville. Par comparaison, l’automne dernier, elle n’était que de 3%. La fréquentation des transports publics avait également reculé de 16%, et n’est jamais remontée aux niveaux de 2019. Parallèlement, la «mobilité active» prônée par la commune a progressé: le nombre de cyclistes a augmenté de 20% entre 2019 et 2020.