post-covid : Le trafic à l’aéroport de Zurich redécolle

Avec plus de 620’000 passagers, la fréquentation de l’aéroport de Kloten a bondi en juin de plus de 200% par rapport 2020, annonce lundi l’exploitant.

Lors des deux premiers week-ends de juillet, plus de 44’000 passagers sont passés chaque jour par l’aéroport de Zurich, comme l’attestent ici les files d’attente devant les guichets d’enregistrement, le samedi 10 juillet.

La fréquentation de l’aéroport de Zurich redémarre en trombe. En juin, elle a bondi de plus de 200% en comparaison avec la même période en 2020, rapporte lundi l’exploitant Flughafen Zurich. Dans un communiqué, celui-ci affirme s’attendre à ce que l’affluence augmente encore avec les vacances d’été.

En juin 2021, 621’117 passagers sont passés par l’aéroport de Zurich, soit 208% de plus qu’en juin 2020 et trois fois plus qu’en février 2021. Cette augmentation n’a toutefois pas permis d’égaler la fréquentation d’avant la crise du Covid, puisque le nombre de passagers en 2021 reste 78,5% inférieur à celui de juin 2019.