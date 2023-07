Allemagne: Le trafic aérien à Hambourg et Dusseldorf fortement perturbé

A Hambourg, «le trafic est suspendu depuis 6h10 (4h10 GMT), les décollages et atterrissages ne sont plus possibles en raison d’une opération de police» (image d’illustration).

A Hambourg, «le trafic est suspendu depuis 6h10 (4h10 GMT), les décollages et atterrissages ne sont plus possibles en raison d’une opération de police», a déclaré la société gestionnaire de l’aéroport dans un communiqué. «Les opérations ne reprendront pas tant que toutes les personnes ne se seront pas éloignées».

Dans l’aéroport de Dusseldorf, des «retards» sont à prévoir pour de nombreux vols, en raison de «l’entrée de plusieurs personnes non autorisées sur le tarmac», selon un message affiché sur son site. Les aéroports de Dusseldorf et de Hambourg sont respectivement les quatrième et cinquième plus importants d’Allemagne.