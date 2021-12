Suisse : Le trafic aérien a redécollé cet été

Entre mai et octobre, le nombre de passagers dans les aéroports de Bâle, Genève et Zurich a augmenté de 156%. Le transport de personnes reste inférieur toutefois à celui d’avant la pandémie.

Au total, 13,57 millions de personnes sont arrivées et reparties dans les aéroports de Bâle, Genève et Zurich entre mai et octobre 2021. Soit une hausse du nombre de passagers de 156% par rapport à la même période l’année dernière, rapporte l’association pour le transport public LITRA. Malgré cette embellie, on reste encore très en deçà de la fréquentation d’avant-pandémie: à l’été 2019, les aéroports nationaux suisses avaient accueilli pas moins de 32,13 millions de passagers.